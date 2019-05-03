Пьяный рязанец смог спастись при сильном пожаре, в котором сгорел его отец

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-03T15:45:00+03:00

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Вечером 1 мая в МЧС поступила информация о пожаре в деревне Орешково Захаровского района, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания уничтожен жилой деревянный дом, погиб 45-летний мужчина.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном Следственном комитете, предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.

— Сейчас сложно сказать, что произошло в доме, пока не поступят результаты всех исследований, — рассказывает старший следователь Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области Николай Зиновьев. — По предварительным данным, во время возникновения пожара в доме находились 45-летний мужчина и его 21-летний сын. Молодому мужчине удалось спастись, но опросить его было нельзя, так как он находился в сильнейшем алкогольном опьянении.

По словам следователя, тело хозяина дома сильно обгорело, но точную причину его смерти можно будет назвать только по результатам доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU