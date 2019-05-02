В начале новой рабочей недели в центре Рязани отключат свет

СЕГОДНЯ 18:24 2019-05-02T18:24:22+03:00

В трех зданиях электроэнергии не будет два дня

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В понедельник и вторник, 6 и 7 мая, в центре Рязани отключат свет, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Электричества не будет из-за работ на трансформаторной подстанции, уточняют в городском управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В результате оба дня с 10.00 до 18.00 электроэнергию отключат по следующим адресам: улица Скоморошинская, дома 15, 16а и 18.

Напомним, телефон оперативно-диспетчерского отдела управления энергетики и ЖКХ города 25-48-69. Работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU