Из-за низкого половодья молодые рязанские бобры остались с родителями

СЕГОДНЯ 16:14 2019-05-02T16:14:05+03:00

Свой домик в этом году им обосновать просто негде

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Окский заповедник опубликовал материал о жизни молодых бобров этой весной. Как рассказала на сайте заповедника старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Надежда Панкова, именно в этой время года молодежь, прожившая с родителями 2-3 года, отправляется на поиски подходящего места для строительства собственного дома.

– Способность этих грызунов ходить пешком, несмотря на короткие перепончатые лапки и тяжелый волочащийся хвост, позволяет им заселять водоемы, расположенные далеко друг от друга. Но случаются и ошибки – сухопутное путешествие для бобра и трудно, и опасно, – рассказала Надежда Леонидовна.

Иногда бобры забредают и в населенные пункты. Недавно жители поселка Брыкин Бор обнаружили такого гостя возле магазина. Находят бобров и в колодцах, в цистернах для воды, маленьких прудах и прочих, малопригодных для обитания «водоемах». Встречи с людьми заканчиваются часто благополучно, но… случаются и трагедии: в этом году в селе Смолеевка Ухоловского района бобер, испугавшись, напал на женщину, что кончилось для него очень печально.

Тем не менее, в поисках места для домика бобры неутомимы. Расселяются они в основном, во время разлива, но в этом году дела плохи: реки Пра и Ока так и не вышли из берегов. Для молодых бобров это значит, что обрести самостоятельность будет труднее, чем обычно.

– В годы с низким половодьем образуется мало новых поселений, так как молодежь зачастую остается с родителями в ожидании «большой воды», – резюмирует Надежда Панкова.

ИСТОЧНИК KP.RU