В Рязани месяц ищут пропавшего молодого мужчину

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-02T10:17:51+03:00

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязани пропал Александр Сиротин 1994 года рождения.

24-летний Александр ушел из своего дома в Рязани еще 2 апреля – с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 185 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые коротко стриженые, глаза каре-зеленые.

Был одет в светло-синий облегченный пуховик, черные или синие джинсы, серые зимние кроссовки.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Сиротина, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU