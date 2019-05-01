Чтобы потушить пожар, рязанским пожарным надо было форсировать реку

СЕГОДНЯ 17:48 2019-05-01T17:48:03+03:00

Клепиковским огнеборцам еще четырежды в этот день пришлось выезжать по сигналу тревоги

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29 апреля на острове посредине реки Пра возле моста у Спас-Клепиков загорелась трава. Это создавало опасность для движения транспорта. Пожарным с помощью сотрудников национального парка пришлось на лодках добираться до места возгорания и тушить пожар с помощью водяных помп. Такую необычную историю рассказали журналисты ИД «Пресса»

Всего же в этот день в районе зафиксировали пять выездов пожарной службы. К ЧП у моста прибавились Сергеево и Ненашкино, и дважды горела трава на Комсомольской улице райцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU