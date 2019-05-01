2019-05-01T15:47:02+03:00
Звезды

Участников первомайского шествия в Рязани развлекали танцами со сцен

Для каждой профессиональной колонны танцоры подготовили собственный номер
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Танец с «бетонными блоками» исполнялся для строителейТанец с «бетонными блоками» исполнялся для строителейФото: Владимир ФРОЛОВ
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Во время праздничного шествия трудящихся, прошедшего в первой половине дня 1 мая по Первомайскому проспекту Рязани, над центральными улицами звучала из динамиков музыка, голос диктора перечислял проходящие мимо колонны, а на двух сценах вдоль проспекта исполнялись танцевальные номера.

На одной сцене (у остановки «Дом художника») работал ансамбль современных танцев, а на другой (у перекрестка с улицей Пожалостина) – фольклорный коллектив. Для приветствия трудящихся разных профессий хореографические номера были разные: например, перед работниками строительной отрасли был исполнен танец с бутафорскими "бетонными блоками", а работников культуры приветствовали народными плясками.

Народный танец предназначался работникам культуры Фото: Владимир ФРОЛОВ

Народный танец предназначался работникам культурыФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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