7 мая мощи святой Варвары Скворчихинской будут принесены на рязанскую землю

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-01T14:53:45+03:00

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В тридцатые годы прошлого века дочь священника Варвара приняла на себя подвиг затвора, в котором и находилась в течение 36 лет. Узнавшие про блаженную люди приезжали отовсюду в башкирское село Скворчиха, где жила затворница, чтобы прикоснуться к ее мудрости, укрепиться в вере и попросить ее святых молитв. Она утешала страждущих, давала наставления в духовной жизни, а после смерти ее мощи стали являть чудеса исцеления души и тела.

В молитвах блаженную Варвару просят помочь перенести тяжелые искушения, гонения и нищету, молятся о защите от притеснителей и воров, об исцелении от болезней (молитвы святой помогают онкологическим больным), о помощи в родах, о рождении первенца. Святая, со слов очевидцев, неоднократно помогала людям с диагнозом бесплодия обрести здорового ребенка, вылечиться онкологическим больным.

Чтобы приложиться к мощам и помолиться святой Варваре Скворчихинской, необходимо на рейсовом автобусе Шацк-Кермись доехать до Выши. Остановка— возле стен обители. В среду, четверг и пятницу автобус отправляется из райцентра в 5.30 и 14.30, в воскресенье в 5.30 и в 12.00. Время в пути около 50 минут. Все подробности пребывания святыни в Успенском Вышенском монастыре можно уточнить уточнить по телефону обители 8(49147)27373.

ИСТОЧНИК KP.RU