По центру Рязани прошло первомайское шествие
С 10:00 до 11:30 по центру Рязани от площади Победы до площади Ленина двигались колонны горожан, пришедших отметить праздник весны и труда.
Открыл шествие ансамбль барабанщиц, за ним по Первомайскому проспекту прошли руководители города и региона, спортсмены, представители профсоюзов, а за ними уже последовали колонны предприятий и организаций, политических партий, общественных движений, учреждений Рязани.
Главы исполнительной и законодательной власти региона и города Рязани прошли пешком весь путь до площади ЛенинаФото: Владимир ФРОЛОВ
Каждую из колонн приветствовали возле перекрестка с улицей Дзержинского и на площади Ленина, провозглашая лозунги в их часть.
Колонны строились по партийному или профессиональному делениюФото: Владимир ФРОЛОВ
Представители профсоюзов до начала шествия говорили о том, что ожидают около 20 тысяч демонстрантов, но точные цифры станут известны позже от рязанской полиции, сотрудники которой стояли по обе стороны проспекта на всем пути следования.
ИСТОЧНИК KP.RU