2019-05-01T14:26:57+03:00
Общество

По центру Рязани прошло первомайское шествие

Первомайский проспект заполнили тысячи представителей профсоюзов, предприятий и учреждений, политических партий и вузов
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Ансамбль барабанщиц в последние годы участвовал во многих массовых мероприятиях в городеАнсамбль барабанщиц в последние годы участвовал во многих массовых мероприятиях в городеФото: Владимир ФРОЛОВ
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С 10:00 до 11:30 по центру Рязани от площади Победы до площади Ленина двигались колонны горожан, пришедших отметить праздник весны и труда.

Открыл шествие ансамбль барабанщиц, за ним по Первомайскому проспекту прошли руководители города и региона, спортсмены, представители профсоюзов, а за ними уже последовали колонны предприятий и организаций, политических партий, общественных движений, учреждений Рязани.

Главы исполнительной и законодательной власти региона и города Рязани прошли пешком весь путь до площади Ленина Фото: Владимир ФРОЛОВ

Главы исполнительной и законодательной власти региона и города Рязани прошли пешком весь путь до площади ЛенинаФото: Владимир ФРОЛОВ

Каждую из колонн приветствовали возле перекрестка с улицей Дзержинского и на площади Ленина, провозглашая лозунги в их часть.

Колонны строились по партийному или профессиональному делению Фото: Владимир ФРОЛОВ

Колонны строились по партийному или профессиональному делениюФото: Владимир ФРОЛОВ

Представители профсоюзов до начала шествия говорили о том, что ожидают около 20 тысяч демонстрантов, но точные цифры станут известны позже от рязанской полиции, сотрудники которой стояли по обе стороны проспекта на всем пути следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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