Трио победителей конкурса «Управленческие кадры Рязанской области» получит должности
30 апреля во время прямой трансляции в «Одноклассниках» об этом заявил губернатор
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Пресс-служба главы региона подтвердила намерение губернатора Николая Любимова произвести определенные кадровые перестановки в команде управленцев. В ближайшее время на должность замглавы администрации Рязани будет предложен Максим Стрельцов, а на должность заместителя мэра города Касимова – Николай Жуков. Еще один победитель регионального конкурса управленцев Петр Качан, скорее всего, станет новым заместителем руководителя Корпорации развития Рязанской области.
Сейчас Стрельцов является гендиректором ООО «СтройСоюз», Жуков - сотрудник МВД в отставке, Качан - бывший директор рязанского филиала «Почты России».
ИСТОЧНИК KP.RU