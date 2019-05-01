2019-05-01T14:26:45+03:00
Политика

Трио победителей конкурса «Управленческие кадры Рязанской области» получит должности

30 апреля во время прямой трансляции в «Одноклассниках» об этом заявил губернатор
Ян ПО
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Пресс-служба главы региона подтвердила намерение губернатора Николая Любимова произвести определенные кадровые перестановки в команде управленцев. В ближайшее время на должность замглавы администрации Рязани будет предложен Максим Стрельцов, а на должность заместителя мэра города Касимова – Николай Жуков. Еще один победитель регионального конкурса управленцев Петр Качан, скорее всего, станет новым заместителем руководителя Корпорации развития Рязанской области.

Сейчас Стрельцов является гендиректором ООО «СтройСоюз», Жуков - сотрудник МВД в отставке, Качан - бывший директор рязанского филиала «Почты России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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