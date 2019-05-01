Снятый под Рязанью «Сторож» вошел в основную программу «Кинтоавра»-2019

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-01T14:31:06+03:00

В жизни Юрий Быков - веселый и остроумный человек. Фото: Павел АВЕРИН

Сам режиссер Юрий Быков критично относится к своему фильму и на приз не рассчитывает

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В основной конкурс программы кинофестиваля «Кинотавр» включен фильм «Сторож» нашего земляка Юрия Быкова. Фестиваль пройдет в Сочи с 9 по 16 июня в 30-й раз.

Мы неоднократно бывали в санатории «Сосновый бор», где зимой проходили съемки. Сценарий написал сам режиссер-постановщик. Главного героя, затворника Влада, сторожа заброшенного пионерского лагеря, первоначально играл Кирилл Пирогов. Но в итоге главного героя сыграл сам Быков. Сторож пытается помочь влюбленным (Алла Юганова и Владислав Абашин), скрывающимся от врагов и бывших партнеров.

- На приз не рассчитываю, - ответил по телефону Быков, находящийся 1 мая в родном Новомичуринске. - Я сейчас уже «старый дед», а вокруг полно талантливой молодежи. Да и тренд в кино поменялся.

Но Быков, как маститый мэтр кино, умеет заинтриговать...

ИСТОЧНИК KP.RU