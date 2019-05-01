В Рязани стартует II фестиваль ресторанной индустрии

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-01T10:30:31+03:00

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С 1 31 мая ведущие рестораны Рязани представят свои варианты меню на основе локальных продуктов. Фестиваль «Кухня Рязанского Края» пройдет при поддержке Национальной ассоциации кулинаров России в преддверии Всемирного конгресса шеф-поваров 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Организаторы надеются, что присутствие местных продуктов в меню ресторанов и кафе значительно увеличится. По итогам фестиваля лучшие блюда войдут в новогоднее меню проекта «Рязань – Новогодняя столица 2020».

Впервые фестиваль прошел в мае прошлого года. В нем приняли участие два десятка рторанов Рязани. Каждый участник представил гастрономический тематический сет. Идея создания гастрономического бренда Рязани получила активную поддержку рязанцев, а фестиваль вызвал неподдельный интерес и одобрение.

ИСТОЧНИК KP.RU