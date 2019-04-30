Следователи СК возложили венки к могиле Неизвестного солдата

СЕГОДНЯ 19:55 2019-04-30T19:56:30+03:00

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В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во главе делегации ведомства принял участие в проведении церемонии московского этапа эстафеты «Дорога Памяти» в Александровском саду у могилы Неизвестного солдата.

В мероприятии приняли участие заместители и помощники Председателя СК России, представители ветеранской организации «Союз ветеранов следствия», ветераны Великой Отечественной войны, руководители и сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, главных следственных управлений по городу Москве и Московской области, ряда следственных управлений Центрального федерального округа, руководство и учащиеся учебных заведений ведомства, члены семей погибших сотрудников ведомства, члены молодежных движений «Юный следователь», «Юнармия», «Российское движение школьников» и почетные гости.

Фото: СК России.

Масштабная всероссийская патриотическая акция – эстафета «Дорога Памяти», посвященная 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, была организована Следственным комитетом. Она стартовала 15 января 2019 года в Приморском крае, в городе воинской славы Владивостоке. Символическая капсула времени как символ преемственности поколений проследовала через многие города нашей страны, где в нее была заложена земля этих мест.

Фото: СК России.

Сегодня в рамках церемонии в Москве состоялась закладка в капсулу земли городов-героев и городов воинской славы Центрального федерального округа. О завершении церемонии руководитель учебной и воспитательной работы Сергей Петров доложил Председателю СК России Александру Бастрыкину. Глава ведомства разрешил приступить к отправке делегации Следственного комитета Российской Федерации в Крепость-герой Брест Республики Беларусь, где пройдет завершающий этап эстафеты.

После этого участники мероприятия возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU