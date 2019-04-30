Рязанец нашел на свалке груду металла и сделал из нее тракторный прицеп

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-30T17:16:16+03:00

Чтобы поставить технику на учет, мужчина обратился за помощью в суд

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В Клепиковском районном суде завершили рассмотрение гражданского дела об установлении факта владения на праве собственности тракторной тележкой, сообщает пресс-служба райсуда.

Установлено, что в мае 2011 года житель района нашел на мусорной свалке бытовых и строительных отходов раму от тракторного прицепа. Рама не имела ни бортов, ни колесной базы. Несколько месяцев понадобилось мужчине, чтобы за свой счет полностью восстановить прицеп и привести его в рабочее состояние. С тех пор гражданин открыто владел имуществом, как своим собственным.

В настоящее время у владельца прицепа возникла необходимость поставить данную технику на учет в Гостехнадзор.

Так как каких-либо прав на данную технику никто не заявляет, то спор о праве собственности отсутствует.

«Установление факта владения на праве собственности на тракторный прицеп требуется для регистрации в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники», — говорится в сообщении суда.

В итоге по данному делу суд вынес решение, которым требования гражданина удовлетворены в полном объеме.

Данное решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU