Рязанке, выбросившей сына в мусорный бак, грозит до 5 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-30T17:00:17+03:00

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В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы города, обвиняемой в покушении на убийство собственного сына, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Напомним, утром 10 марта женщина сидела в гостях и распивала спиртное. А выйдя в туалет… родила там мальчика. Ребенка она положила в пакет, в котором уже был мусор, вынесла на улицу и просто выбросила в контейнер.

Плач малыша услышала случайно проходившая мимо женщина, она и вызвала врачей и полицию. Позже «мать» заявила, что двое детей у нее уже есть, так что третий не нужен. Подробный материал «Комсомолки» здесь.

Ребенка с температурой тела на 2 градуса ниже смертельной доставили в больницу – врачи смогли выходить малыша. Сейчас он в Рязанском доме ребенка, совсем скоро его заберет приемная семья.

Биологическая же мать в ходе следствия полностью признала себя виновной и раскаялась. Уголовное дело уже утверждено прокурором и направлено в суд. По инкриминируемой статье женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU