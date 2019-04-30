С помощью обычных компьютеров рязанка организовала интернет-сеть для азартных игр

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-30T16:03:31+03:00

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Михайловские следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы райцентра. Женщина подозревается в незаконном проведении азартных игр, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия с февраля по март этого года женщина, используя восемь обычных компьютеров и игровые программы, организовала виртуальные аналоги игровых автоматов. То есть через интернет проводила азартные игры – незаконно.

Раскрыли ее сеть полицейские. Следователи же сейчас продолжают искать все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU