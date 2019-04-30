В Рязанской области определили лучшего водителя автобуса

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-30T16:02:15+03:00

От автоколонны №1310 в тройку призеров не попал ни один из водителей

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В Рязанской области завершился практический этап регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса», сообщает областной минтранс. Конкурс прошел в два этапа: экзамен на знание правил дорожного движения и скоростное маневрирование.

В итоге победителями стали:

- 1 место — Александр Мосягин (РНПК);

- 2 место — Дмитрий Князев (РНПК);

- 3 место — Владимир Лукашин («ПассажирСервис»).

Победитель областного конкурса представит Рязанскую область во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель автобуса», который пройдет с 29 по 31 мая 2019 года в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU