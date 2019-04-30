2019-04-30T15:41:54+03:00
Общество

Георгиевские ленточки будут раздавать на пяти площадках Рязани

В общей сложности – это более 110 тысяч штук
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации РязаниФото: Пресс-служба администрации Рязани
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В преддверии Дня Победы уже в 15 раз пройдет акция «Георгиевская ленточка». В этом году в Рязанской области волонтеры раздадут свыше 110 тысяч георгиевских лент – акция пройдет как в облцентре, так и в районах региона.

В Рязани ленточки будут раздавать со 2 по 8 мая в сквере имени А.В. Александрова, около Дворца Молодежи, на площадях Театральной и Победы, а также в ТРЦ «М5МОЛЛ».

– Волонтеры будут дежурить там с 18.00 до 20.00. В День Победы каждый посетитель Соборного парка у Рязанского Кремля сможет получить ленту, – сообщила пресс-служба горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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