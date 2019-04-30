Стало известно, какую надбавку получат рязанские ветераны войны ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-30T15:18:52+03:00

В Рязанской области в живых остался 651 ветеран. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пенсионный фонд выплатит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по 10 тыс рублей

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В мае в Рязанской области 651 ветеран Великой Отечественной войны (496 участников и 155 инвалидов) получит дополнительно к пенсии 10 тысяч рублей, сообщает Пенсионный фонд России. Указ «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы» подписал президент страны Владимир Путин.

«Никаких заявлений по поводу предоставления выплат подавать не нужно, Пенсионный фонд все выплатит автоматически», — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU