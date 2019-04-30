Требование осветить рязанскую дорогу чиновники обжаловали в суде

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-30T15:25:52+03:00

Своего в итоге добились, но лишь частично

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Скопинский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к Дирекции дорог Рязанской области: просил признать незаконным бездействие этого госучреждения, сообщает пресс-служба суда.

Дело в том, что после обращения руководства местного отдела ГИБДД, прокуратура проверила дорогу Коготково-Корневое-Князево-станция Топилы. Дорога проходит через села Корневое, Князево и деревню Пупки, но стационарных источников освещения здесь нет.

– Истец считает, что отсутствие освещения может привести к созданию аварийных ситуаций, ДТП с тяжелыми последствиями, – говорится в сообщении суда.

Изначально прокуратура требовала сделать освещение до 31 октября 2019 года. Однако дорожные чиновники с этим не согласны: по их версии срок устранения нарушений – 26 месяцев с момента открытия финансирования.

Однако суд все же признал бездействие Дирекции незаконным и обязал ее сделать освещение. Но теперь в срок до 1 мая 2020 года.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в облсуде.

ИСТОЧНИК KP.RU