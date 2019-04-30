Рязанцы посмотрели на технику МЧС и посоревновались в скоростном надевании костюма огнеборца

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-30T14:46:14+03:00

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30 апреля в преддверии 370-летия российской пожарной охраны в Рязани прошел автопробег и выставка техники огнеборцев. Стартовав от здания регионального Управления МЧС, колонна двинулась до площади Театральной, где любой желающий смог сделать памятные фотографии на фоне красных машин.

Под музыкальное сопровождение духового оркестра, рязанцы с интересом рассматривали автоцистерны, пожарные лестницы, квадроциклы, ретро-автомобиль ГАЗ АА и даже пожарный конный обоз.

Выпуск этого ГАЗ наладили на Московском заводе пожарных машин №6 еще в 1933 году. Кузов автомобиля вмещал бак и специальный отсек для пожарного оборудования, несколько катушек с рукавами, трехколенную выдвижную лестницу, два огнетушителя, шанцевый инструмент и другие противопожарные принадлежности.

Также на площади перед театром драмы прошел конкурс на скоростное надевание боевой одежды пожарного. А огнеборцы показали навыки спасения людей при ДТП и боевое развертывание пожарного автомобиля.

Духовой оркестр создавал рязанцам праздничное настроение.Фото: Константин МОГИЛИН

Рязанцы с интересом рассматривали новейшие образцы техники.Фото: Константин МОГИЛИН

Пожарные лестницы устремились в небо.Фото: Константин МОГИЛИН

Особый интерес вызвал ретро-автомобиль ГАЗ АА.Фото: Константин МОГИЛИН

Фото: Константин МОГИЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU