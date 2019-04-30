Инсценировка кражи рязанцу не удалась

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-30T12:46:57+03:00

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Сасовский районный суд вынес приговор по уголовному делу о заведомо ложном доносе о преступлении, сообщает пресс-служба суда.

В ноябре прошлого года подсудимый устроил на своей даче «погром»: разрушил раму, инсценировал кражу и позвонил в полицию. А прибывшим на место оперативникам рассказал, что за прошедшую неделю – пока его не было в доме – пропали бензопила, дисковая пила, телевизор и электрочайник.

Полицейские же выяснили, что кражи как таковой не было. А цель инсценировки – получение страховки, поскольку дачу мужчина застраховал вместе с имуществом.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU