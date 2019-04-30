2019-04-30T12:46:57+03:00
Происшествия

Инсценировка кражи рязанцу не удалась

Желание заработать на страховке обернулось судом
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сасовский районный суд вынес приговор по уголовному делу о заведомо ложном доносе о преступлении, сообщает пресс-служба суда.

В ноябре прошлого года подсудимый устроил на своей даче «погром»: разрушил раму, инсценировал кражу и позвонил в полицию. А прибывшим на место оперативникам рассказал, что за прошедшую неделю – пока его не было в доме – пропали бензопила, дисковая пила, телевизор и электрочайник.

Полицейские же выяснили, что кражи как таковой не было. А цель инсценировки – получение страховки, поскольку дачу мужчина застраховал вместе с имуществом.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанец нашел на свалке груду металла и сделал из нее тракторный прицеп
Рязанке, выбросившей сына в мусорный бак, грозит до 5 лет тюрьмы
Рязанца оштрафовали за сатирическую песню, высмеивающую религиозный экстремизм
С помощью обычных компьютеров рязанка организовала интернет-сеть для азартных игр
В Рязанской области определили лучшего водителя автобуса
Георгиевские ленточки будут раздавать на пяти площадках Рязани
Стало известно, какую надбавку получат рязанские ветераны войны ко Дню Победы
Испугавшись уголовного дела, рязанец заплатил почти миллион рублей налогов
Требование осветить рязанскую дорогу чиновники обжаловали в суде
За перевозку мусора в Рязанской области заплатят более 1 миллиарда рублей
Рязанцы посмотрели на технику МЧС и посоревновались в скоростном надевании костюма огнеборца
В Рязанской области решили отремонтировать противорадиационное укрытие
Кинотеатр «Люксор» приглашает на фестиваль военных фильмов
На Пасху в Клепиковском районе утонул дачник из Москвы
Рязанский детсад уличили в навязывании расходов родителям
В Рязанской области нашли череп и кости пропавшего без вести мужчины