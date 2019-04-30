2019-04-30T11:19:41+03:00
Общество

Рязанский детсад уличили в навязывании расходов родителям

Причем такие обязанности даже прописаны в специальном Положении учреждения
Мария БЛИНОВА
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Касимовская прокуратура проверила локальные акты образовательных учреждений, в том числе Положение о родительском комитете Елатомского детского сада, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По закону образовательная организация должна сама обеспечить свою материально-техническую базу, в том числе оборудовать помещения и предоставлять бесплатные учебники и пособия.

Тем не менее, в Положении Елатомского детсада есть нормы, обязывающие родителей «помогать». В том числе принимать участие в: покупке учебной литературы, создании наглядных методических пособий, подготовке детсада к новому учебному году.

В итоге прокуратурой принесен протест на Положение о родительском комитете. Сейчас протест находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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