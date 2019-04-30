В Рязани пройдет аукцион на апартаменты в комплексе Мещера
Аукционы по продаже недвижимости приобрели немалую популярность в крупных городах. В Рязани же такой формат распространялся в основном на коммерческую недвижимость. Но совсем скоро проведут аукцион и на апартаменты в комплексе Мещера. В чем преимущество такого формата?
– Самым главным плюсом является стоимость приобретаемого объекта, – говорят эксперты. – Бывает по-разному, но счастливчикам удавалось приобретать квартиру в два, а то и в три раза дешевле рыночной цены. Вторым плюсом покупки по аукциону является возможность на месте посмотреть объект и определить для себя максимально возможную цену, которую вы готовы заплатить. И, наконец, прозрачность формирования финальной стоимости: начиная с малого, все участники аукциона повышают стоимость, пока не остается победитель, он же счастливый покупатель недвижимости.
Следующий аукцион пройдет 8 мая на территории комплекса Мещера в Солотче. Записаться на участие можно по телефону 466-522, Ольга Борисовна.
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ИСТОЧНИК KP.RU