В Рязани в незначительном ДТП пострадал младенец
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:
29 апреля около 12.20 в Рязани на улице Чкалова произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
37-летний рязанец на микроавтобусе ГАЗ, по предварительным данным, не выдержал дистанцию и врезался «Газель», ехавшую спереди. В итоге пострадала 8-месячная девочка – пассажирка микроавтобуса находилась на руках у матери. Ребенка тут же отправили в больницу. Там выяснилось, что девочка получила незначительную травму.
Это единственное ДТП с пострадавшим, произошедшее за минувшие сутки. Еще в 15 авариях пострадали лишь автомобили. Инспекторы задержали 13 пьяных водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU