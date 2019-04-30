В Рязани в незначительном ДТП пострадал младенец

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-30T10:27:15+03:00

Изменить размер текста: A A

29 апреля около 12.20 в Рязани на улице Чкалова произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

37-летний рязанец на микроавтобусе ГАЗ, по предварительным данным, не выдержал дистанцию и врезался «Газель», ехавшую спереди. В итоге пострадала 8-месячная девочка – пассажирка микроавтобуса находилась на руках у матери. Ребенка тут же отправили в больницу. Там выяснилось, что девочка получила незначительную травму.

Это единственное ДТП с пострадавшим, произошедшее за минувшие сутки. Еще в 15 авариях пострадали лишь автомобили. Инспекторы задержали 13 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU