Новые мошенники предлагают рязанцам «необходимый по закону» набор

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-30T10:16:23+03:00

Посещать, видимо, будут в основном сельчан. И подготовилась пара основательно

Изменить размер текста: A A

81-летняя Таисия Прага из села Аладьино Чучковского района пустила в дом нежданных гостей: те представились сотрудниками противопожарной службы. Подозрений пара поначалу не вызвала – на мужчине был строгий костюм, на куртке женщины надпись «МЧС», сообщает издательство «Пресса».

Ничего с порога гости не предлагали, а строго заявили что, мол, пришли проверять дом. Затем осмотрели кухню – якобы на соответствие законодательству о пожарной безопасности. И рассказали, что по закону должно быть в доме: в списке, помимо огнетушителя даже… противопожарная сигнализация.

Еще и инструктаж провели – рассказали, как действовать в случае пожара, всучив женщине буклет с правилами безопасности. И уточнили, что пока лишь оповещают жителей, а позже, если не будет противопожарных средств, начнут штрафовать.

Тут-то парочка и предложила приобрести набор «КУПСП-01». Это «Комплект универсальный первичных средств пожаротушения-01». Стоимость 14 тысяч. Причем гости пообещали, что половину этой цены пенсионерке вернут органы соцзащиты.

В этот момент бабуля и взялась за телефон, спросив из какой именно организации пришли «специалисты». Те моментально ретировались.

Что касается обходов, то спасатели (уже настоящие) напоминают что, во-первых, ни пожарные, ни члены всероссийского добровольного пожарного общества купить ничего не предлагают.

Во-вторых, по домам они ходят с представителями местной власти, которых жители знают в лицо. Но, как правило, подобные профилактические беседы проводят на общих сходах.

ИСТОЧНИК KP.RU