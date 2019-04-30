«Мармакс» рассказал о новой серии домов в коттеджном поселке «Сказка в лесу»

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-30T09:18:43+03:00

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Частный загородный дом – отличное место для проживания и великолепная возможность отдохнуть на природе в праздники или выходные.

— Собственный загородный дом – мечта многих рязанцев. Наш коттеджный поселок «Сказка в Лесу» Алеканово располагается в одном из живописных мест Рязанской области в 12 минутах от города, — отметили в пресс-службе девелопера. — Развитая инфраструктура, транспортная доступность, уединенная атмосфера и отличная экологическая обстановка делают коттеджный поселок прекрасным местом для семейных выходных.

Фото: компания "Мармакс".

Приобретая участок, вы можете построить дом для себя и своей семьи, дом, где вы сможете жить круглый год или дом, в котором можно провести, например, майские праздники.

— Наши клиенты могут заказать строительство домов в компании «Мармакс». Мы предлагаем большой выбор домов разной этажности и формата, — сообщили в компании. — Для большой семьи отлично подойдет двухэтажная серия домов FortHouse: комнаты для всех членов семьи, терраса, гардеробные и кухня-гостиная.

Фото: компания "Мармакс".

Девелопер также рассказал, что для тех, кто предпочитает более компактные варианты планировок, подойдут дома серии House.

— В одноэтажных домах мы уделили особое внимание планировкам. Каждый клиент найдет для себя дом, который соответствует его требованиям, — сообщили в пресс-службе девелопера.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Индивидуальные условия приобретения и бронирования по телефону отдела продаж: (4912) 500-005.

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ИСТОЧНИК KP.RU