«Мармакс» рассказал о новой серии домов в коттеджном поселке «Сказка в лесу»
Частный загородный дом – отличное место для проживания и великолепная возможность отдохнуть на природе в праздники или выходные.
— Собственный загородный дом – мечта многих рязанцев. Наш коттеджный поселок «Сказка в Лесу» Алеканово располагается в одном из живописных мест Рязанской области в 12 минутах от города, — отметили в пресс-службе девелопера. — Развитая инфраструктура, транспортная доступность, уединенная атмосфера и отличная экологическая обстановка делают коттеджный поселок прекрасным местом для семейных выходных.
Фото: компания "Мармакс".
Приобретая участок, вы можете построить дом для себя и своей семьи, дом, где вы сможете жить круглый год или дом, в котором можно провести, например, майские праздники.
— Наши клиенты могут заказать строительство домов в компании «Мармакс». Мы предлагаем большой выбор домов разной этажности и формата, — сообщили в компании. — Для большой семьи отлично подойдет двухэтажная серия домов FortHouse: комнаты для всех членов семьи, терраса, гардеробные и кухня-гостиная.
Фото: компания "Мармакс".
Девелопер также рассказал, что для тех, кто предпочитает более компактные варианты планировок, подойдут дома серии House.
— В одноэтажных домах мы уделили особое внимание планировкам. Каждый клиент найдет для себя дом, который соответствует его требованиям, — сообщили в пресс-службе девелопера.
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ИСТОЧНИК KP.RU