2019-04-30T08:51:10+03:00
Общество

Перед 1 мая рязанцев попросили не оставлять машины на ряде улиц

Это связано с праздничным шествием, как и перекрытие движения транспорта
Антон КОНОВАЛОВ
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1 мая из-за праздничного шествия перекроют центр Рязани. Как сообщалось ранее, это приведет к временным изменениям маршрутов городского транспорта.

Пресс-служба администрации областного центра уточняет, что с 8.30 до прохождения демонстрации движение транспорта прекратится на улице Чкалова (до перекрестка с Вокзальной), Малом шоссе (до 1-й Безбожной), Первомайском проспекте (от Вокзальной до площади Ленина), улице Соборной (от площади до улицы Ленина).

Власти обратились к автомобилистам не оставлять личный транспорт с вечера 30 апреля до 11.30 следующего дня на ряде участков: Первомайском проспекте, Малом шоссе (от Первомайки до «Виктории плазы»), стоянке за МКЦ, проезде Завражнова, улице Чкалова (на участке перекрытия), а также в районе улицы и площади Соборной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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