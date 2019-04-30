2019-04-30T08:34:48+03:00
Недвижимость

Строительная компания подала жалобу на рязанский Центр торгов

Застройщик считает, что организатор торгов неправомерно отклонил его заявку на участие в электронном аукционе
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ООО «Строительная компания «Вираж» подало жалобу на организатора торгов – муниципальное учреждение Рязани «Муниципальный центр торгов», сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

В жалобе указывается, что организатор торгов неправомерно отклонил заявку строительной компании на участие в аукционе на выполнение работ по восстановлению благоустройства после разрытия магистральных и квартальных сетей.

Отметим, что согласно аукционной документации, заказчиком на выполнение работ является РМПТС. Муниципальное предприятие оценило стоимость всех работ в сумме более 31 млн рублей.

При рассмотрении протокола подведения итогов выяснилось, что участник аукциона ООО «Вираж» предложило сумму на 155 тысяч рублей меньше заявленной, но победителем аукциона не стало.

Комиссия отказала строительной компании по следующим причинам:

- в составе заявки не представлены декларации об отсутствии у участника ограничений для участия в закупках;

- в заявке нет информации об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков.

Еще два участника аукциона не предложили свою цену на выполнение работ. В связи с этим аукцион признали несостоявшимся.

Рассмотрение жалобы состоится 8 мая по адресу: Рязань, улица Семинарская, 15, корпус 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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