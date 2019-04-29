В Рязани задержали подозреваемых в изнасилованиях

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-29T18:49:07+03:00

Их жертвами стали две женщины, но следователи полагают, что могут быть и другие

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Двух рязанцев, судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления, задержали по подозрению в нападениях на женщин. Им инкриминируют изнасилование, насильственные действия сексуального характера, разбой и грабеж.

Пресс-служба областного СУ СКР, сообщает, что первое нападение мужчины 1984 и 1979 годов рождения совершили 4 апреля на улице Магистральной, недалеко от железнодорожной станции «Дягилево». У женщины, которая шла с электрички, отобрали деньги, телефон, золотые украшения и изнасиловали.

Такая же участь постигла другую женщину 8 апреля у платформы «Лагерный». Неизвестные ограбили ее, изнасиловали и совершили «иные действия сексуального характера».

Подозреваемых заключили под стражу. В ближайшее время им предъявят обвинение. При этом не исключается, что могли быть и другие жертвы, которые не обращались в правоохранительные органы.

- Следует учесть, что при совершении подобного рода преступлений потерпевшие могут быть подвергнуты риску заражения заболеваниями, передающимися половым путем, ВИЧ-инфицированию, - отмечают в следкоме.

Поэтому тех, кто пострадал от людей на опубликованных фотографиях, просят звонить 8(4912)34-02-80, 8(953)734-65-55 (следственный отдел и) или 8(4912) 21-81-69 (отдел криминалистики).

Фото: ryazan.sledcom.ru

ИСТОЧНИК KP.RU