В Рязани задержали подозреваемых в изнасилованиях
Двух рязанцев, судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления, задержали по подозрению в нападениях на женщин. Им инкриминируют изнасилование, насильственные действия сексуального характера, разбой и грабеж.
Пресс-служба областного СУ СКР, сообщает, что первое нападение мужчины 1984 и 1979 годов рождения совершили 4 апреля на улице Магистральной, недалеко от железнодорожной станции «Дягилево». У женщины, которая шла с электрички, отобрали деньги, телефон, золотые украшения и изнасиловали.
Такая же участь постигла другую женщину 8 апреля у платформы «Лагерный». Неизвестные ограбили ее, изнасиловали и совершили «иные действия сексуального характера».
Подозреваемых заключили под стражу. В ближайшее время им предъявят обвинение. При этом не исключается, что могли быть и другие жертвы, которые не обращались в правоохранительные органы.
- Следует учесть, что при совершении подобного рода преступлений потерпевшие могут быть подвергнуты риску заражения заболеваниями, передающимися половым путем, ВИЧ-инфицированию, - отмечают в следкоме.
Поэтому тех, кто пострадал от людей на опубликованных фотографиях, просят звонить 8(4912)34-02-80, 8(953)734-65-55 (следственный отдел и) или 8(4912) 21-81-69 (отдел криминалистики).
Фото: ryazan.sledcom.ru
ИСТОЧНИК KP.RU