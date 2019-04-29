Для больных онкологией в Рязани сократили время ожидания на комиссию

СЕГОДНЯ 18:40 2019-04-29T18:40:28+03:00

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В рязанском онкологическом диспансере сократят время ожидания на онкокомиссию, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Как отметили в ведомстве, в диспансере пересмотрели систему работы. Теперь для того, чтобы пройти мультидисциплинарный консилиум, пациент получает талон с фиксированным временем.

«Мультидисципленарный консилиум — это комиссия, на которой вырабатывается стратегия лечения. Специалисты принимают решение и выбирают способ лечения каждого пациента с диагнозом "онкология". Речь идет как о первичных пациентах, так и тех, которым необходимо изменить тактику лечения», — говорится в сообщении минздрава.

— Мы стараемся уйти от старой системы хаотичных очередей, — прокомментировал заместитель главного врача по медицинской части Алексей Григорьев. — Фиксированное время позволит принимать всех без лишнего ожидания, но для этого необходимо понимание наших пациентов – прием осуществляется строго по записи.

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Онкологическая комиссия работает ежедневно по будням с 13:00. В ее состав входят заведующие отделениями, которые изучают медицинскую документацию, осматривают пациента. Теперь, чтобы сократить время ожидания на комиссию, врач выписывает талон на конкретное время, срок ожидания не превышает двух дней.

ИСТОЧНИК KP.RU