Многие рязанские пенсионеры получат свои деньги раньше срока
График доставки выплат в праздники изменят
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В предстоящие майские праздники график доставки пенсий и социальных выплат по линии Пенсионного фонда изменится, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.
Доставка через отделения почтовой связи будет работать так:
– 3 мая – за 3 мая;
– 4 мая – за 3, 4 и 5 мая;
– 6 мая – за 6 мая;
– 7 мая – за 7,8 и 9 мая;
– 8 мая – за 8 и 9 мая.
Тем, кто получает пенсии через банки 11 числа каждого месяца, на этот раз деньги перечислят 8 мая.
Кстати, сейчас пенсию по старости получают свыше 300 тысяч жителей области, то есть четверть всего населения региона. Подробный материал о положенных им льготах здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU