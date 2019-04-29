Многие рязанские пенсионеры получат свои деньги раньше срока

СЕГОДНЯ 18:06 2019-04-29T18:06:01+03:00

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В предстоящие майские праздники график доставки пенсий и социальных выплат по линии Пенсионного фонда изменится, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

Доставка через отделения почтовой связи будет работать так:

– 3 мая – за 3 мая;

– 4 мая – за 3, 4 и 5 мая;

– 6 мая – за 6 мая;

– 7 мая – за 7,8 и 9 мая;

– 8 мая – за 8 и 9 мая.

Тем, кто получает пенсии через банки 11 числа каждого месяца, на этот раз деньги перечислят 8 мая.

Кстати, сейчас пенсию по старости получают свыше 300 тысяч жителей области, то есть четверть всего населения региона. Подробный материал о положенных им льготах здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU