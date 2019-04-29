Участок улицы Островского в Рязани закроют на пять дней
Сезон ремонта теплотрасс объявляется открытым
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На улице Островского на пять дней закроют участок дороги, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Перекрытие вызвано капитальным ремонтом теплотрассы, уточняют в управлении энергетики и ЖКХ города.
С 8.00 понедельника, 13 мая и до полуночи пятницы, 17 мая будет закрыто движение транспорта от дома №9/18 до дома №1/15 – то есть выезд с улицы Островского к ЦПКиО.
На участке установят предупреждающие знаки. Место работ огородят. Горадминистрация просит автомобилистов учитывать это ограничение при планировании маршрута.
Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU