В последний рабочий день этой недели погода рязанцев будет бодрить
А как еще дотянуть до праздников?
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на вторник, 30 апреля.
По информации синоптиков, в последний рабочий день этой недели ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер восточной четверти, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до -3…+2ºС, днем столбики термометров подтянутся к диапазону +10…+15ºС.
По предварительному прогнозу на среду, 1 мая, по области в тени воздух прогреется максимум до +18 ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU