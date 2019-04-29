В последний рабочий день этой недели погода рязанцев будет бодрить

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-29T16:07:23+03:00

А как еще дотянуть до праздников?

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на вторник, 30 апреля.

По информации синоптиков, в последний рабочий день этой недели ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер восточной четверти, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -3…+2ºС, днем столбики термометров подтянутся к диапазону +10…+15ºС.

По предварительному прогнозу на среду, 1 мая, по области в тени воздух прогреется максимум до +18 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU