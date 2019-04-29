В рязанском Заокском сельчане сами отвоевали дома от огня

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-29T15:45:47+03:00

Учитывая, какой был ветер, стихия могла уничтожить здесь все

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Около 15.50 в воскресенье, 28 апреля, в селе Заокское Рязанского района загорелся пустующий дом. Порывы ветра, напомним, достигали 17 м/с и огонь моментально перекинулся на соседний дом, сообщает издательство «Пресса».

Люди тут же позвонили в дежурную часть, но и сами не растерялись – даром ли почти полсела состоит в добровольной пожарной дружине? Позже специалисты признали – если бы не грамотные и оперативные работы, последствия были бы куда хуже.

Но хода огню не дали. Более того – оба дома спасли: окончательно пламя потушили в шестом часу. В общей сложности использовали шесть пожарных машин и три единицы техники добровольных пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU