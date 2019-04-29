В рязанской детской ОКБ 16-летней беременной девушке удалили аппендикс

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-29T14:44:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В детской областной клинической больнице прооперировали 16-летнюю беременную девушку, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Так как будущая мама не достигла совершеннолетия, ее лечением занимались врачи детской ОКБ. В больницу она обратилась с жалобой на боли внизу живота. Беременность девушки-подростка осложняла диагностический поиск: УЗИ в таких случаях не всегда позволяет визуализировать аппендикс, а рентген может повлиять на развитие ребенка.

— У пациентки были признаки аппендицита, – рассказал заведующий отделением детской хирургии ОДКБ Роман Попов. — Наблюдалась локальная болезненность, спазмолитики не уменьшали болевой синдром, а в крови обнаружили высокий уровень лейкоцитов. Поэтому решили провести диагностическое лапароскопическое вмешательство, которое подтвердило диагноз.

По словам врача, этот клинический случай сложный. Ранний срок беременности 11-12 недель неблагоприятен для операций. Чтобы удалить аппендицит, необходимо провести манипуляции около матки, а это может вызвать преждевременные роды. Перед анестезиологом стояла задача свести к минимуму количество, дозу и продолжительность применения анестетиков для безопасности матери и плода.

— Этот случай потребовал большой слаженности работы и мастерства от нашей хирургической бригады, - пояснила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева. — Пациентка находилась в наркозе минимальное время, за которое хирург провел диагностику и удалил аппендикс.

Сегодня состояние пациентки не вызывает опасений. Ее выписали из больницы, специалисты наблюдают за ее состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU