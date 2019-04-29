Пьяный рязанец взломал дверь «Лады» и украл документы на машину

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-29T14:28:47+03:00

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На улице Кальной в Рязани полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в краже из припаркованного автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Часом ранее в дежурную часть обратился 25-летний рязанец, который рассказал, что из припаркованного на улице Фирсова «Лады» пропало его портмоне с документами.

На месте происшествия оперативники опросили жителей ближайших домов, которые рассказали, что видели мужчину, удаляющегося от автомобиля. По описанию внешности, составленному со слов свидетелей, полицейские уголовного розыска узнали 33-летнего рязанца. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.

Ориентировку на розыск передали всем патрулям, и вскоре постовые полицейские заметили пьяного мужчину, похожего по приметам на злоумышленника. Пьяного прохожего задержали и доставили в отдел. Там и установили, что он причастен к краже документов. Похищенное у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU