На Пасхальной ярмарке рязанцы оставили больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-29T14:11:18+03:00

И это – только на площади Победы

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В минувшие выходные в Рязани на площади Победы прошла Пасхальная ярмарка. По информации пресс-службы администрации областного центра, свои товары здесь представили 24 рязанских производителя. Горожанам они привезли куличи, кулинарию, творог, молоко, сыры, яйца, мед и изделия пчеловодства.

За два дня ярмарку посетили около 8 тысяч покупателей, купившие продукцию на 1,3 млн рублей.

Ярмарка же выходного дня, состоявшаяся в субботу, прошла куда масштабнее. Немудрено: на более чем 300 торговых точках работали две сотни производителей региона.

Напомним, что в ближайшие недели ярмарки выходного дня в Рязани уходят на каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU