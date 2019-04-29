Забивший брата кувалдой рязанец получил срок меньше минимального

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-29T13:36:01+03:00

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61-летний житель деревни Ялтуново отправится в колонию строгого режима за убийство младшего брата. Рязанский районный суд отмерил ему срок меньше, чем предусматривает статья 105 УК РФ, а именно 4 года.

Такое стало возможным после признания обстоятельств преступления исключительными. Родственничек, ставший в итоге жертвой, часто бил старшего брата и, пользуясь тем, что на него переписан дом, всякий раз грозился выгнать бедолагу вместе с их матерью. Изверг обнаглел настолько, что собрался тратить на личные нужны пенсии своих близких.

Очередной конфликт случился 20 июля 2018 года. В тот день после пьяной посиделки старший брат взял из сарая кувалду и не меньше шести раз ударил ей младшего по голове.

Помимо заключения убийце предстоит принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU