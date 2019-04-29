На рязанской дороге «КамАЗ» снес легковушку с дедушкой

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-29T12:50:27+03:00

Пенсионер в итоге в больнице

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В воскресенье, 28 апреля, в Клепиковском районе на 34 км дороги Спас-Клепики – Рязань произошло ДТП. Авария случилась неподалеку от села Криуша, сообщает издательство «Пресса».

«КамАЗ» ехал в сторону областного центра и, по предварительной информации, его водитель не учел погодных условий и выбрал неправильную скорость движения. В итоге на крутом повороте у грузовика занесло полуприцеп, который сбил «ВАЗ-21099».

За рулем легкового автомобиля был 79-летний мужчина. С травмами пенсионер госпитализирован в ОКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU