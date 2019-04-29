2019-04-29T12:10:48+03:00
Происшествия

Прокуратура проверит зоопарк под Рязанью после сообщения о «погибающем» медведе

Утром там побывала ветеринарная служба
Антон КОНОВАЛОВ
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В парке заявили, что с их животными все хорошо, и выложили фотографию главного героя публикации. Фото: vk.com/peresvetrybnoeВ парке заявили, что с их животными все хорошо, и выложили фотографию главного героя публикации. Фото: vk.com/peresvetrybnoe
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Прокуратура Рязанской области, как сообщает ее пресс-служба, организовала проверку веревочного парка «Пересвет» в городе Рыбное после публикации в соцсети. В местном зверинце, как заявила автор записи, «погибает медведь».

- В клетке весь перемазанный испражнениями сидит небольшой - то ли худой, то ли еще маленький - медведь. И вместо еды у него все те же испражнения. Видеть это невыносимо, - написали в сообществе «Народная Рязань» 28 апреля.

В самом парке утверждают, что их животные здоровы, сыты, и «никто не умирает». Там же отметили, что утром понедельника к ним с проверкой нагрянула ветеринарная служба.

- Все рекомендации об уходе за животными мы услышали и приняли, - прокомментировали в парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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