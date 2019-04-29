В мае главные следователи Рязани проведут четыре выездных приема
Три из них – в районах области
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В мае руководство следственного управления СК России по Рязанской области выедет в районы для личного приема жителей региона.
График:
– 8 мая в Московском межрайонного следственном отделе Рязани;
– 15 мая в Скопинском межрайонном следственном отделе;
– 22 мая в Михайловском межрайонном следственном отделе;
– 29 мая в администрации Спасского района.
Все приемы будут проходить с 10.00 до 12.00. В графике возможны изменения, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Рязанской области.
Подробнее узнать о порядке личного приема можно по телефонам: 8 (4912) 28-04-69 и 28-05-25.
ИСТОЧНИК KP.RU