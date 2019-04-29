2019-04-29T10:53:20+03:00
Общество

В мае главные следователи Рязани проведут четыре выездных приема

Три из них – в районах области
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В мае руководство следственного управления СК России по Рязанской области выедет в районы для личного приема жителей региона.

График:

– 8 мая в Московском межрайонного следственном отделе Рязани;

– 15 мая в Скопинском межрайонном следственном отделе;

– 22 мая в Михайловском межрайонном следственном отделе;

– 29 мая в администрации Спасского района.

Все приемы будут проходить с 10.00 до 12.00. В графике возможны изменения, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Рязанской области.

Подробнее узнать о порядке личного приема можно по телефонам: 8 (4912) 28-04-69 и 28-05-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Забивший брата кувалдой рязанец получил срок меньше минимального
Олег Тактаров отметил Пасху в женском монастыре Рязанской области
В Рязанской области снизили давление на бизнес со стороны надзорных органов
На рязанской дороге «КамАЗ» снес легковушку с дедушкой
Ярмарки выходного дня в Рязани взяли перерыв
Прокуратура проверит зоопарк под Рязанью после сообщения о «погибающем» медведе
Рязанские чиновники от культуры прибрались в торговом городке
В Рязанской области пятый день ищут пропавшего мужчину
В рязанском селе мотоциклист без водительских прав наехал на иномарку
Заболеваемость коклюшем в Рязанской области увеличилась вдвое
На рязанской трассе бензовоз улетел в кювет и перевернулся
Рязанская почта в праздники поменяет режим работы
В Рязанской области засняли на видео прилетевшего аиста
Рязанские комсомольцы отмечают 100 лет со дня основания своей организации
Предсказание о пересадке печени в Рязани сбылось
Следующая неделя в Рязани начнется без осадков
В Рязанском кремле начинается раздача бесплатных пасхальных куличей
Из Спасска в Старую Рязань снова не проехать напрямую
Из компартии исключен сын бывшего рязанского губернатора
В Рязани и области объявлено метеопредупреждение
Надгробие с портретом Трампа установили в Рязани в рекламных целях
В самом северном храме Рязани праздник Пасхи был многонациональным