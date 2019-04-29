В мае главные следователи Рязани проведут четыре выездных приема

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-29T10:53:20+03:00

Три из них – в районах области

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В мае руководство следственного управления СК России по Рязанской области выедет в районы для личного приема жителей региона.

График:

– 8 мая в Московском межрайонного следственном отделе Рязани;

– 15 мая в Скопинском межрайонном следственном отделе;

– 22 мая в Михайловском межрайонном следственном отделе;

– 29 мая в администрации Спасского района.

Все приемы будут проходить с 10.00 до 12.00. В графике возможны изменения, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Рязанской области.

Подробнее узнать о порядке личного приема можно по телефонам: 8 (4912) 28-04-69 и 28-05-25.

ИСТОЧНИК KP.RU