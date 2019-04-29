В рязанском селе мотоциклист без водительских прав наехал на иномарку

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-29T10:13:30+03:00

Водитель без шлема в итоге в больнице

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В воскресенье, 28 апреля, около 18.30 в селе Гремяки Пронского района произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

27-летний местный житель без водительских прав и мотошлема сел за руль мотоцикла «ИЖ-Юпитер 5» и врезался в ехавший попутно «KIA Sportage», за рулем которого была 33-летняя женщина. В результате мотоциклист в больнице.

Напомним, под конец прошлой рабочей недели в Спасске произошло аналогичное ДТП. Правда шлем у юноши оказался на месте и в больницу в итоге он не попал.

Помимо этой аварии за прошедшую пятницу и выходные на дорогах области зарегистрировано 14 ДТП, в которых травмы получили 15 человек. В 79 авариях пострадали только автомобили. Инспекторы задержали 27 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU