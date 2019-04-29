Заболеваемость коклюшем в Рязанской области увеличилась вдвое
В 2018 году в Рязанской области зарегистрирован 41 случай заболевания коклюшем, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Это в 2,3 раза больше чем годом ранее. Львиная доля заболевших – дети (свыше 90% случаев).
Рост заболеваемости вызван нарушением схем и сроков вакцинации, отказами родителей от прививок. При том, что миновать эту болезнь можно, лишь вовремя сделав прививку.
– Коклюш – это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи, характеризующееся длительным своеобразным спазматическим кашлем с явлениями интоксикации и поражением дыхательной, сердечнососудистой и нервной систем, – напоминают в Роспотребнадзоре.
Самый яркий признак появления коклюша – изнуряющий, судорожный кашель. Причем температура тела может подниматься, а может, и нет. Приступы кашля крайне тяжелы, их число доходит до 20 в сутки, в результате наступает гипоксия, то есть кислородное голодание.
– Вакцинация начинается с трехмесячного возраста и проводится трехкратно с интервалом в 1,5 месяца: в 3 месяца, в 4,5 месяца и в 6 месяцев. В 1,5 года – однократная ревакцинация, – напоминают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU