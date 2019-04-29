Заболеваемость коклюшем в Рязанской области увеличилась вдвое

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-29T10:01:54+03:00

Причина – отказ от прививок или нарушение их графика

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В 2018 году в Рязанской области зарегистрирован 41 случай заболевания коклюшем, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Это в 2,3 раза больше чем годом ранее. Львиная доля заболевших – дети (свыше 90% случаев).

Рост заболеваемости вызван нарушением схем и сроков вакцинации, отказами родителей от прививок. При том, что миновать эту болезнь можно, лишь вовремя сделав прививку.

– Коклюш – это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи, характеризующееся длительным своеобразным спазматическим кашлем с явлениями интоксикации и поражением дыхательной, сердечнососудистой и нервной систем, – напоминают в Роспотребнадзоре.

Самый яркий признак появления коклюша – изнуряющий, судорожный кашель. Причем температура тела может подниматься, а может, и нет. Приступы кашля крайне тяжелы, их число доходит до 20 в сутки, в результате наступает гипоксия, то есть кислородное голодание.

– Вакцинация начинается с трехмесячного возраста и проводится трехкратно с интервалом в 1,5 месяца: в 3 месяца, в 4,5 месяца и в 6 месяцев. В 1,5 года – однократная ревакцинация, – напоминают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU