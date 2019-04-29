На рязанской трассе бензовоз улетел в кювет и перевернулся
Водитель госпитализирован
Фото: группа «Типичное Старожилово» ВКонтакте.
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В минувшую субботу, 27 апреля, в 16.15 около села Истье Старожиловского района Рязанской области произошло ДТП.
Грузовик MAN с цистерной съехал с дороги и опрокинулся в кювет, причем – левый по ходу движения. Здесь бензовоз опрокинулся. По предварительной информации, водитель превысил скорость и не справился с управлением. С травмами он отправлен в больницу.
Как сообщается в группе «Типичное Старожилово» ВКонтакте, на место прибыли сотрудники регионального МЧС – они оцепили территорию и дежурили, пока не миновала опасность взрыва.
Фото: группа «Типичное Старожилово» ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU