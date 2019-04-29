2019-04-29T09:42:08+03:00
Происшествия

На рязанской трассе бензовоз улетел в кювет и перевернулся

Водитель госпитализирован
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: группа «Типичное Старожилово» ВКонтакте.Фото: группа «Типичное Старожилово» ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 27 апреля, в 16.15 около села Истье Старожиловского района Рязанской области произошло ДТП.

Грузовик MAN с цистерной съехал с дороги и опрокинулся в кювет, причем – левый по ходу движения. Здесь бензовоз опрокинулся. По предварительной информации, водитель превысил скорость и не справился с управлением. С травмами он отправлен в больницу.

Как сообщается в группе «Типичное Старожилово» ВКонтакте, на место прибыли сотрудники регионального МЧС – они оцепили территорию и дежурили, пока не миновала опасность взрыва.

Фото: группа «Типичное Старожилово» ВКонтакте.

Фото: группа «Типичное Старожилово» ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Забивший брата кувалдой рязанец получил срок меньше минимального
Олег Тактаров отметил Пасху в женском монастыре Рязанской области
В Рязанской области снизили давление на бизнес со стороны надзорных органов
На рязанской дороге «КамАЗ» снес легковушку с дедушкой
Ярмарки выходного дня в Рязани взяли перерыв
Прокуратура проверит зоопарк под Рязанью после сообщения о «погибающем» медведе
Рязанские чиновники от культуры прибрались в торговом городке
В мае главные следователи Рязани проведут четыре выездных приема
В Рязанской области пятый день ищут пропавшего мужчину
В рязанском селе мотоциклист без водительских прав наехал на иномарку
Заболеваемость коклюшем в Рязанской области увеличилась вдвое
Рязанская почта в праздники поменяет режим работы
В Рязанской области засняли на видео прилетевшего аиста
Рязанские комсомольцы отмечают 100 лет со дня основания своей организации
Предсказание о пересадке печени в Рязани сбылось
Следующая неделя в Рязани начнется без осадков
В Рязанском кремле начинается раздача бесплатных пасхальных куличей
Из Спасска в Старую Рязань снова не проехать напрямую
Из компартии исключен сын бывшего рязанского губернатора
В Рязани и области объявлено метеопредупреждение
Надгробие с портретом Трампа установили в Рязани в рекламных целях
В самом северном храме Рязани праздник Пасхи был многонациональным