Рязанская почта в праздники поменяет режим работы

СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-29T09:47:03+03:00

Но выходных у почтовиков будет всего два

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Рязанская почта сообщает о режиме работы в праздничные дни. 1 и 9 мая в почтовых отделениях региона – выходные. В эти дни обмен почты с отделениями связи, доставка отправлений, периодических печатных изданий и выемка корреспонденции из почтовых ящиков проводиться не будет.

Во вторник, 30 апреля, и в среду, 8 мая, отделения всех классов работают по обычному графику, но с сокращением рабочего дня на один час.

2 и 10 мая почтовые отделения будут работать в соответствии с графиком субботы, а 3 мая – по режиму работы воскресенья. ОПС 390000 (Рязанский почтамт, расположенный по адресу г. Рязань, ул. Почтовая, д.49) 2 и 3 мая работает с 9:00 до 18:00.

4, 5, 11 и 12 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU