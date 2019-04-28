В Рязанской области засняли на видео прилетевшего аиста

СЕГОДНЯ 19:48 2019-04-28T19:48:50+03:00

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Рязанец Петр Линев опубликовал в своем интернет-видеоканале съемки прилетевшего в рязанское село аиста. Птица осматривает гнездо на вершине водонапорной башни села Перекаль, проверяет клювом его прочность, внимательно изучает окрестности, а в конце взмахивает крыльями и спускается с вышки вниз.

Долгие годы зоны пролета и жительства аистов заканчивались за пределами Рязанской области. Но в мае 2016 года поступило сообщение о случайном ранении охотниками аиста в Рыбновском районе. А в апреле 2018 года «Комсомольская правда» уже сообщала о возвращении аистов в село Поляны, на гербе которого изображена эта птица.

ИСТОЧНИК KP.RU