Рязанские комсомольцы отмечают 100 лет со дня основания своей организации

СЕГОДНЯ 18:11 2019-04-28T18:13:43+03:00

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100 лет назад, 28 апреля 1919 года в Рязани состоялось первое комсомольское собрание. На нем члены новой молодежной организации избрали губернское организационное бюро РКСМ. Этот день считается днем рождения комсомола в нашей области.

Объявление из газеты 1919 года о создании комсомола в Рязани

Рязанский комсомол вписал в летопись героической истории нашей Родины тысячи имен героев войны и труда, поднявших страну из пепла гражданской войны, отстоявших во время Великой Отечественной, поразивших весь мир своими достижениями в мирное время.

Первые рязанские комсомольцы на архивном фото

Это Фирсов, Типанов, Каширин, повторившие подвиг Александра Матросова. Это Дарья Гармаш, вставшая во главе женской тракторной бригады, заменившей мужчин, ушедших на фронт. Это Владимир Тутин, Михаил Медведев, Раиса Конякина, Алексей Чернышев – передовики производства, лауреаты премии Ленинского Комсомола... Это тысячи и тысячи комсомольцев, руководителей и рядовых, своей каждодневной работой доказавших беззаветную преданность своей стране и своему народу.

Сегодня его дело и политическую линию продолжает возрожденная в 90-е годы Рязанская комсомольская организация. В нее пришли новые ребята тоже способные и умелые, любящие свою страну и не желающие принимать порядки нового времени – платное образование и медицину, культ наживы, произвол олигархов, нуворишей и продажных чиновников. Сегодня эта организация носит имя ЛКСМ РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU