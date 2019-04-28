Предсказание о пересадке печени в Рязани сбылось

СЕГОДНЯ 17:14 2019-04-28T17:14:55+03:00

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Днем 28 апреля Дмитрий Хубезов, возглавляющий Рязанскую областную клиническую больницу (ОКБ), сообщил об успешно проведенной в его лечебном заведении операции по пересадке печени.

«Невозможно не гордиться нашей командой! Меньше года работает служба трансплантации, а наши специалисты уже вышли на новый уровень и прошедшей ночью впервые пересадили печень, – написал главный врач. – Пациентка прошла тест на совместимость, после чего команда провела операцию. У женщины тяжелое заболевание и ей срочно требовалась пересадка печени. Теперь ей предстоит некоторое время пробыть в реанимации, а дальше будет период реабилитации. Операцию проводили под руководством коллег из Центра трансплантологии им. Шумакова».

Проведение операции такого уровня предсказал 5 апреля главный трасплантолог России Сергей Готье, приезжавший в Рязань на научную медицинскую конференцию.

ИСТОЧНИК KP.RU