2019-04-28T16:53:23+03:00
Общество

Следующая неделя в Рязани начнется без осадков

Прогноз погоды на 29 апреля опубликован управлением МЧС по Рязанской области
Сергей ЮРЧЕНКО
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При переменной облачности воздух днем не успевает прогретьсяПри переменной облачности воздух днем не успевает прогретьсяФото: Владимир ФРОЛОВ
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По данным рязанских гидрометеорологов, 29 апреля на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков. Таких порывов ветра, как в воскресенье, Ветер с северо-западного сменится на северо-восточный и ослабнет до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха прогнозируется ночью от -2 до +3ºС, днем от +8 до +13ºС.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме, общий уровень загрязнения воздуха – умеренный. Состояние геомагнитного поля – спокойное, с отдельными периодами неустойчивости. Солнечная активность низкая. Лесопожарная обстановка в норме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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