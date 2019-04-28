В Рязанском кремле начинается раздача бесплатных пасхальных куличей

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-28T14:42:28+03:00

Фото из официального приглашения на веб-сайте Рязанской епархии

Верующих пригласила на площадь перед Успенским собором рязанская православная епархия

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Рязанская епархия Русской православной церкви пригласила верующих на бесплатную раздачу пасхальных угощений, которая проходит во второй половине дня 28 апреля в Рязанском кремле.

Куличами от рязанской митрополии можно угоститься, начиная с 15:00. Столы накрывают на главной кремлевской площади между колокольней и Успенским собором.

В различных городах России на главный церковный праздник года раздаются пасхальные яйца, куличи и сладости для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU