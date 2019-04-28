2019-04-28T14:42:28+03:00
Общество

В Рязанском кремле начинается раздача бесплатных пасхальных куличей

Верующих пригласила на площадь перед Успенским собором рязанская православная епархия
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Фото из официального приглашения на веб-сайте Рязанской епархииФото из официального приглашения на веб-сайте Рязанской епархии
Изменить размер текста:

Рязанская епархия Русской православной церкви пригласила верующих на бесплатную раздачу пасхальных угощений, которая проходит во второй половине дня 28 апреля в Рязанском кремле.

Куличами от рязанской митрополии можно угоститься, начиная с 15:00. Столы накрывают на главной кремлевской площади между колокольней и Успенским собором.

В различных городах России на главный церковный праздник года раздаются пасхальные яйца, куличи и сладости для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Спасска в Старую Рязань снова не проехать напрямую
Из компартии исключен сын бывшего рязанского губернатора
В Рязани и области объявлено метеопредупреждение
Надгробие с портретом Трампа установили в Рязани в рекламных целях
В самом северном храме Рязани праздник Пасхи был многонациональным
В Рязани молодой человек попал под пассажирский поезд
В Ленобласти обнаружили тело связиста из Рязани с петлей на шее
Обещанная гроза пришла в Рязанскую область
Властям указали на убитую дорогу к туристическим местам в Рязанской области
В Рязани началось строительство на улице Земнухова
В Рязанском театре драмы целый день все говорили по-китайски
В Рязани ищут водителя, сбившего пешехода, и очевидцев этого ДТП
В Рязанской области задержали подозреваемого в похищении человека
В клубе, где избили рязанца, в ту ночь было несколько драк
Любимов – о школе в Горроще: Строительство идет с опережением графика
В Рязани мотоцикл врезался в микроавтобус
Экспертизы по делам о врачебных ошибках в Рязани будут проводить в другом регионе
Минтранс призвал подрядчиков не экономить на качестве ремонта рязанских дорог
Юный рязанский мопедист оказался грамотнее более опытного водителя
На Пасху рязанцам обещают грозу и похолодание
Свои деньги с «Рязанской автоколонны 1310» требуют полтора десятка кредиторов
Рязань вошла в Союз российских городов
Рязанский лес от пожара спасли благодаря лестнице и смекалке
В Рязани отметят 95-летие со дня рождения редактора «Мурзилки»
Родственники рязанских депутатов не смогут стать их официальными помощниками